Internationals uit Duitsland mogen niet naar Tsjechië, twijfels over Lukaku

De Rode Duivels gaan hun laatste kamp voor het EK met de nodige hobbels op de weg moeten afwerken. En de wedstrijd in en tegen Tsjechië is een serieuze hobbel.

Thorgan, Meunier, Casteels en Mangala zitten in de selectie, maar zullen moeten thuisblijven van de trip. "De Duitse autoriteiten verbieden reizen naar Tsjechië. Voor de internationals uit Duitsland betekent dat dat ze niet naar Tsjechië mee zullen gaan", aldus Martinez. "Dat hadden we ook ingecalculeerd."

Ook Romelu Lukaku zit in de selectie, maar de kans dat hij mag afreizen naar België is miniem. "Het is te vroeg om te zeggen. We staan in contact met Inter, maar het is wachten op de beslissing van de lokale autoriteiten", zei Martinez nog.

Wel er terug bij: Thomas Vermaelen. "We zijn blij dat we Thomas na lange tijd nog eens terug gaan zien. Er is een akkoord met de Japanse autoriteiten. Hij zal de eerste twee matchen spelen en daarna terugkeren om in een quarantaine te gaan."