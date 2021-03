Ronaldo over zijn woedende reactie na onterecht afgekeurde goal: "Gevoel dat het hele land geschaad wordt"

Portugal had de match tegen Servië eigenlijk moeten winnen, maar het doelpunt van Cristiano Ronaldo werd onterecht afgekeurd. De Portugese sterspeler ontstak daarop in een Franse colère en stapte van het veld terwijl hij zijn aanvoerdersband wegsmeet. Hij reageerde ook al op zijn sociale media.

In de slotminuut trapte Ronaldo de 2-3 over de lijn, maar scheidsrechter Danny Makkelie oordeelde dat de Servische verdediger het leer voor de lijn weghaalde. Op de beelden achteraf was duidelijk te zien dat de bal volledig over de lijn was geweest. Iets wat Ronaldo ook al langer doorhad.

Er was geen doellijntechnologie of VAR en dus werd de winnende treffer afgekeurd. Ronaldo kreeg geel en stapte woedend van het veld.

Op Instagram gaf hij meer uitleg. “Aanvoerder zijn van het Portugese team is een van de grootste trots en privileges van mijn leven. Ik geef en zal altijd alles geven voor mijn land, dat zal nooit veranderen. Maar er zijn moeilijke momenten om mee om te gaan, vooral als we het gevoel hebben dat een hele natie wordt geschaad. Kop omhoog en naar de volgende uitdaging! Kom op, Portugal!”