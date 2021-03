Engels bondscoach Southgate raadt spelers aan om voorbeeld van Thierry Henry te volgen

Is voetballegende Thierry Henry een trend gestart?

Enkele dagen geleden besloot Thierry Henry om te stoppen met sociale media. De wereldkampioen van 1998 besliste dat omdat hij vond dat racisme en haat welig tierde op de platformen, hij wees dan vooral naar de beheerders van de platformen om alles beter te reguleren.

Om niet gestoord te worden door beledigingen en negatieve commentaren, heeft de Engelse bondscoach Gareth Southgate zijn spelers aangespoord om het voorbeeld van Thierry Henry te volgen. Al zal hij de spelers niet verbieden om social media te gebruiken tijdens het EK komende zomer. "Als je met alle coaches zou praten, zal je ondervinden dat een van hun grootste zorgen is dat de spelers meteen na de wedstrijd op de telefoon aan het scrollen zijn. Op dat moment zijn ze moe en kwetsbaar, welke berichten onthouden ze dan?", klinkt het.

© photonews

De 50-jarige oefenmeester zei zelf dat hij de sociale media verlaten heeft in 2013, net na zijn benoeming tot Engels bondscoach. "Ik probeer tijdens internationalbreaks elke verbinding met externe media te verbreken. Het is niet de beste maatregel om te volgen wat er gebeurt in de wereld, maar de wereld is een fijnere plek als ik niet al die negativiteit moet lezen", besluit hij.