Zaterdagavond in teken van kleine voetballanden: Malta en Luxemburg verrassen tegenstander

De Rode Duivels speelden gelijk tegen Tsjechië, Cristiano Ronaldo en Portugal speelde gelijk tegen Servië... Maar de meest opvallende uitslagen van het interlandvoetbal van zaterdagavond werden door de kleinere landen genoteerd.

Ierland - Luxemburg

In groep A liet Ierland zich namelijk verrassen door Luxemburg. Ierland, nummer 42 van de FIFA-ranking had gehoopt om de negatieve spiraal van de voorbije periode te doorbreken tegen nummer 98 van de FIFA-ranking maar kwam bedrogen uit.

Met Ierland gaat het al even niet goed. De ploeg van onder meer Premier League-spelers Doherty en Coleman kon nu al 10 wedstrijden niet meer winnen. De laatste keer was een vriendschappelijke wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Voor een competitieve wedstrijd moeten we nog drie wedstrijden terug gaan, 3-1 tegen Bulgarije in september 2019.

Luxemburg verloor afgelopen week nog van WK-gastland Qatar maar sprokkelde in de Nations League wel overwinningen tegen Montenegro, Cuprus en Azerbeidzjan. Tegen Ierland was Gerson Rodrigues (speler van Dinamo Kiev) trefzeker na 85 minuten. Luxemburg heeft zo na 1 wedstrijd nog het maximum van de punten. Dat ze zich kwalificeren voor het WK lijkt echter onwaarschijnlijk met ook nog Portugal en Servië in de groep.

Slowakije - Malta

Slowakije is geen groot voetballand maar heeft wel enkele grote namen in de selectie. Milan Skriniar van Inter Milaan is ongetwijfeld de grootste naam en met Patrik Hrosovsky hebben ze een speler uit de Jupiler Pro League op het middenveld (Racing Genk).

Het nummer 34 van de FIFA-ranking nam het in eigen huis op tegen absoluut kneusje Malta (FIFA-175). Na een geiljkspel in Cyprus hadden de Slowaken iets recht te zetten maar dat deden ze niet. Malta kwam zelfs op een dubbele voorsprong na 20 minuten na doelpunten van Gambin en Satariano. In de tweede helft werd een blamage vermeden door Strelec en Skriniar.

In de Nations League sprokkelde Malta al wel eens een overwinning tegen Andorra, Liechtenstein en Letland, maar een punt pakken tegen een poeg dat 130 plaatsen boven hen staat is een absolute stunt.