Slecht nieuws voor Moeskroen: international geblesseerd en onzeker voor Charleroi

Middenvelder van Moeskroen, Marko Bakic, heeft een blessure opgelopen. Hij is onzeker voor de belangrijke wedstrijd in de degradatiestrijd tegen Charleroi van aanstaande zondag.

Montenegro speelde zaterdagavond tegen Gibraltar een kwalificatiewedstrijd voor het WK 2022. Met Marko Bakic in de basis won Montenegro met 4-1. De middenvelder van Moeskroen kon wel niet lang genieten van zijn 17e cap.



Na amper 25 minuten spelen moest Marko Bakic het veld verlaten met een enkelblessure. Volgens La Dernière Heure zou hij de wedstrijd van aanstaande zondag in Charleroi kunnen missen. Slecht nieuws dus voor Moeskroen dat elke speler kan gebruiken in volle degradatiestrijd.