Ontevredenheid bij bondscoach en Rode Duivels, maar volgens voetbalbond kan het niet anders

Bondscoach Roberto Martinez en de Rode Duivels waren niet te spreken over de toestand van het veld in Leuven en vroegen een andere oplossing.

In de week voor het WK-kwalificatieduel tegen Wales had de voetbalbond het veld van Leuven goedgekeurd voor de matchen tegen Wales en Wit-Rusland. Er moest dus snel voor een oplossing gezorgd worden.

Na de partij tegen Wales hadden de Rode Duivels en bondscoach Roberto Martinez hun bedenkingen bij de toestand van het veld en dus ging de voetbalbond op zoek naar een andere speellocatie voor het duel tegen Wit-Rusland.

Die werd echter niet gevonden, zo meldt HLN. De voetbalbond keek om in Brussel, Antwerpen, Charleroi of Mechelen te spelen, maar uiteindelijk werd de knoop doorgehakt dat er dinsdagavond wel degelijk in Leuven gevoetbald zal worden.