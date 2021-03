Thomas Meunier haalt uit naar zij die hem blijven bedreigen: "Hebben zij echt niks anders te doen in hun leven?"

De Rode Duivel voelt zich niet persoonlijk geraakt door de hatelijke opmerkingen op sociale media, zelfs niet door die waarin hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de blessure van Eden Hazard.

Thomas Meunier beleeft niet zijn beste seizoen bij Borussia Dortmund. Door blessures heeft de Rode Duivel een deel van het seizoen aan de zijlijn doorgebracht. Hij heeft dit seizoen nog maar een paar wedstrijden gespeeld, maar is wel met de nationale ploeg weer in de running.

In een gesprek met RTBF kwam Thomas Meunier terug op de opmerkingen van supporters over de blessure van Eden Hazard. Sommigen houden Meunier verantwoordelijk voor de blessures van Hazard, na een tackle in november 2019.

“Ik trek het me echt niet aan, zij die zomaar wat zeggen over mij... Ik ken ze niet, zij kennen mij niet en dan stopt het daar ook. Maar toch ben ik er me in verloren. Dan zat ik in de kleedkamer en nam ik mijn gsm om op een bericht te antwoorden. Dat kost je maar één minuut in je hoofd, maar in realiteit nam dat makkelijk 20 minuten in beslag. Dus ben ik gestopt met mensen te volgen. In mijn nieuwsfeed zit er nu niemand meer. Wat betekent dat als ik nu op Insta of Twitter kijk, ik er echt door ben op een halve minuut en die gsm weer kan wegsteken. Als profvoetballer is dat gewoon ook veel gezonder.”

Toch kan hij het ook niet helemaal loslaten. “Via vrienden hoor ik het nog allemaal wel. Dan zeggen ze me ‘heb je dat artikel of die commentaar al gezien?’ Mij raakt dat absoluut niet, maar hen wel. Zij vragen zich af hoe zoiets mogelijk is. Hoe iemand er ‘s morgens vroeg de nood aan heeft om mij meteen verrot te schelden... Hebben ze dan echt niets anders te doen in hun leven, vraag ik me dan af. Hebben ze zelf zo veel problemen dat ze mij er de schuld van moeten geven? Dat dit effect heeft op mijn naasten, dat vind ik veruit het lastigst.”