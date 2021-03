Marc Degryse diep ontgoocheld over wat hij bij de Rode Duivels zag gebeuren

Marc Degryse zag met lede ogen aan hoe de Rode Duivels bleven steken op een 1-1-gelijkspel tegen de Tsjechen. Vooral de verdediging was voor hem een heikel punt.

Het is niet de eerste keer dat hij van leer steekt tegen de verdediging. “Onze defensie kwam weifelend over. De opbouw was zwak en slordig, ze speelden met weinig vertrouwen”, zegt Marc Degryse aan HLN. “Vertonghen werd een paar keer op snelheid gepakt. Ik zag Jan ook een paar ballen lukraak wegknallen, dat zijn dingen die we niet gewoon zijn van hem. Idem dito voor Jason Denayer. Dit is niet de leider die we nodig hebben voor een verdediging op niveau.”

Vermaelen is volgens Degryse een betere optie, al twijfelt hij aan de paraatheid van hem. ““Dan liet Vermaelen tegen Wales een betere indruk, maar het is niet de eerste keer dat hij uitvalt met een blessure. Het niveau in Japan en zijn fitheid blijven voor mij vraagtekens. En dan is de vraag of je op een EK zeven wedstrijden kunt rekenen op Vermaelen. Je moet hopen van wel, want Denayer haalt dat niveau niet. De defensie rammelde en dat zal Martínez toch aan het denken zetten.”

En dus moeten er keuzes gemaakt worden, zoals Trossard en Foket die heel positief overkwamen. “Je kunt geen drie of vier spelers meepakken op basis van hun prestaties in het verleden. De wedstrijd van dinsdag tegen Wit-Rusland moet ook te doen zijn met de tweede garnituur. Dit is een uitgelezen kans voor jongens als Vanaken, Trossard, Foket en Mechele. Martínez moet durven kansen te geven aan jongens die hongerig en gretig zijn.”