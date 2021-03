🎥 Ook De Bruyne noemt Agüero een 'legende', waar was jij toen de Argentijn iconisch doelpunt maakte?

Nog enkele maanden spelen Kevin De Bruyne en Sergio 'Kün' Agüero samen bij Manchester City. Agüero en City hebben aangekondigd dat aan het einde van dit seizoen aan hun samenwerking een einde zal komen. Agüero zal dan tien jaar bij City hebben gespeeld.

Kevin De Bruyne heeft op zijn eigen manier op sociale media ode gebracht aan Agüero, door een foto van hen beiden te posten na het vieren van een doelpunt. Ook voor de Rode Duivel staat het buiten kijf welke enorme waarde Agüero heeft gehad tijdens zijn City-jaren. "Een City-legende voor altijd", schrijft De Bruyne over Agüero.

Dankzij zijn karrenvracht aan doelpunten ontpopte de Argentijnse spits zich meteen tot één van de absolute publiekslievelingen in Manchester en scandeerden de fans vrijwel elke wedstrijd zijn voornaam. Eén doelpunt zal er echter voor eeuwig bovenuit steken.

.@aguerosergiokun, voor eeuwig en altijd een held in Manchester! 💙 pic.twitter.com/lpOVdthUaw — Play Sports (@playsports) March 30, 2021

Sommige events zijn zo groot dat je kan zeggen: ik was op die plek toen... Het doelpunt van Agüero op 13 mei 2012 was er zo eentje. Agüero knalde City toen in de 94ste minuut naar een 3-2-overwinning tegen QPR. Bij het ingaan van de blessuretijd stond City nog 1-2 achter. Door die treffer veroverde City zijn derde landstitel uit zijn geschiedenis, de eerste sinds 1968.