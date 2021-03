Zo beleefde Wit-Rusland duel tegen Rode Duivels: van "een plan tegen de Belgen" over "totaal geen respect" naar "een nachtmerrie"

Wit-Rusland had de WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Rode Duivels helemaal anders voorgesteld.

Vooraf had bondscoach Mikhail Markhel van Wit-Rusland heel veel enthousiasme getoond. Hij liet duidelijk weten dat hij een plan had om de Belgen te counteren. Met een 8-0-eindresultaat kan je daar niet echt van spreken. Het was de zwaarste nederlaag ooit voor Wit-Rusland.

Voor de aftrap was de teneur in Wit-Rusland echter anders. De Wit-Russische pers sprak van “totaal geen respect voor Wit-Rusland door Roberto Martinez”, toen ze zijn opstelling doorkregen, zonder De Bruyne en Lukaku.

Achteraf moest Markhel ook toegeven dat van zijn plannetje niks in huis was gekomen. “Als je de kwaliteiten niet hebt, moet je toch zien dat je gemotiveerd op het veld staat. Maar dat was vandaag helemaal niet het geval. De kopjes gingen naar beneden en iedereen stopte met voetballen. Zo’n nachtmerrie hadden we ons nooit durven voorstellen”, klonk het bij de Wit-Russische bondscoach.