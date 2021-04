Eden Hazard dan toch opnieuw fit? Rode Duivel staat terug op het trainingsveld van Real Madrid

Goed nieuws voor Real Madrid en de Rode Duivels. Eden Hazard lijkt namelijk op de weg terug te zijn, want hij is opnieuw aan het meetrainen met de Spaanse topclub. De kans is zelfs bestaande dat hij in de selectie zou zitten voor de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool.

Is Eden Hazard opnieuw fit? Het ziet er wel naar uit, want de Rode Duivel staat opnieuw op het trainingsveld van Real Madrid. Hij deed wel enkel mee met de opwarming, maar het is wel een nieuwe stap in zijn revalidatie. Volgens MARCA is de kans zelfs bestaande dat Eden Hazard er bij zal zijn in de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Liverpool. Naast Eden Hazard lijkt ook Toni Kroos opnieuw fit te zijn en de Duitser zou dit weekend al opnieuw in de selectie zitten.





Volg Real Madrid - SD Eibar live op Voetbalkrant.com vanaf 16:15 (03/04).