Nederlandse club doet het uitstekend dit seizoen en beloont trainer met nieuw contract

AZ Alkmaar is uitstekend op dreef de laatste weken in de Eredivisie en daardoor staan ze nu op de derde plaats in het klassement. Trainer Pascal Jansen levert dus uitstekend werk en daar wordt hij nu ook voor beloond.

AZ Alkmaar gaat langer door met Pascal Jansen. De Nederlander club heeft het nieuws zelf bekendgemaakt op haar website. Hij werkt sinds 2018 voor AZ Alkmaar en sinds eind 2020 is hij ook de eindverantwoordelijke. Pascal Jansen heeft nu een nieuw contract getekend bij AZ tot 2023. AZ Alkmaar staat voorlopig op de derde plaats in het klassement, maar de club heeft wel even veel punten als PSV, de nummer twee in het klassement. Ajax staat aan de leiding met 11 punten voorsprong op PSV en AZ. 📰 𝗡𝗘𝗪 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗖𝗧



✍️ AZ en Jansen langer door.#AZ #Jansen — AZ (@AZAlkmaar) April 2, 2021





