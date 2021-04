Nieuwe trainer die nog ongeslagen is met zijn ploeg meteen manager van de maand in de Premier League

Thomas Tuchel is als een wervelwind begonnen aan zijn periode als manager bij Chelsea. De Duitser is nu al 14 wedstrijden aan de slag voor de Engelse topclub in alle competities samen en hij is nog steeds ongeslagen.

Het gaat goed met Chelsea sinds Thomas Tuchel er aan de slag is als manager. De Engelse topclub staat nu op de vierde plaats in de Premier League en ze zijn al sinds 19 januari ongeslagen. Toen werd met 2-1 verloren op het veld van Leicester City. Thomas Tuchel levert dus uitstekend werk bij Chelsea en de Premier League heeft hem daar nu voor beloond, want de Duitser is verkozen tot manager van de maand maart in de Engelse competitie.