Moet Rode Duivel vertrekken bij Dortmund?

Borussia Dortmund overweegt naar verluidt om na het seizoen afscheid te nemen van Witsel.

Volgens Sport Bild is de Rode Duivel één van de kandidaten om deze zomer verkocht te worden. Samen met Thomas Delaney en Samuel Akanji wordt Witsel gezien als mogelijk vertrekker. Dortmund ondervindt de gevolgen van de coronacrisis en wil daarom enkele spelers van de hand doen.

Erling Haaland moet maar liefst 150 miljoen euro kosten, maar de Borussen hopen het Noorse wonderkind nog een jaar langer in het Signal Idunapark te houden, net als Jadon Sancho. Witsel ligt bij Dortmund nog tot medio 2022 onder contract, dus deze zomer is het de laatste kans om nog een transfersom te vangen.

Al valt het af te wachten wie voor 32-jarige Witsel – met net een zware blessure achter de rug – enkele miljoenen op tafel wil leggen. Of een terugkeer naar de Belgische competitie een optie is voor de gewezen Standard-middenvelder, is niet geweten.