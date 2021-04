Zidane over de terugkeer van Hazard: "Het gaat beter met hem, maar..."

Goed nieuws rond Eden Hazard. De flankaanvaller is namelijk opnieuw aan het trainen bij Real Madrid. Zinédine Zidane, de trainer van de Madrilenen, gaf nu ook meer uitleg over de Rode Duivel.

Eden Hazard stond vrijdag op het trainingsveld en dus sprak zijn coach er vrijdag over op een persconferentie. "Het gaat beter met Hazard, veel beter," legde Zidane uit. "We hebben geen plan met hem, we gaan niets forceren. Ik kan nog niet zeggen wanneer hij terug zal zijn voor een match. Het belangrijkste is dat hij beter en beter wordt."

Hazard zal daarom niet bij de selectie zitten voor de wedstrijd van dit weekend tegen Eibar en ook de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool lijkt te vroeg te komen. Afwachten of onze Rode Duivel helemaal fit zal zijn voor het EK.