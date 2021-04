🎥 Jonathan David doet Lille dromen van titel met doelpunt tegen concurrent PSG

In de Franse Ligue 1 stond de topper tussen Paris-Saint Germain en Lille op het programma. Het werd een verhitte wedstrijd die eindigde met een rode kaart voor beide ploegen.

De Franse Ligue 1 is dertig speeldagen ver en in normale omstandigheden zou PSG dan zo goed als kampioen zijn in de competitie. Dit seizoen draait het bij de club uit de Franse hoofdstad echter wat vierkant in de eigen competitie. Voor het duel stond Lille samen met PSG aan de leiding. Bij PSG stonden sterspelers Neymar en Mbappe in de basis, LIlle rekende op Jonathan David voor de doelpunten.

En ondanks een lastige seizoensstart deed de Canadese ex-speler van AA Gent nu wel waarvoor hij gekomen is in Noord-Frankrijk. Met een afgeweken schot zette hij Lille op rozen in de twintigste minuut.

PSG probeerde wel maar vond telkens een goed keepende Mike Maignan op zijn pad richting een doelpunt. De Parijzenaars gingen echter niet al te efficiënt om met hun kansen. Ondanks een balbezit van 65% en 16 schoten, belandden er maar 3 in het doelkader. De bezoekers trapten slechts drie keer op doel maar deed dat wel telkens tussen de palen.

Rood Neymar

Doelpunten kwamen er niet meer, in het slot kookten de potjes nog even over langs beide kanten en kreeg Neymar zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. Ook Tiago Dallo werd nog uitgesloten waardoor beide ploegen met 10 spelers de wedstrijd uitspeelden. In de stand staat Lille nu 3 punten voor op eerste achtervolger PSG en 4 punten op Monaco.