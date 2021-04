🎥 Coach van Real Sociedad gaat helemaal door het lint na bekerwinst

Sociedad won met 1-0 van Athletic Bilbao na een penaltydoelpunt van Oyarzabal. Adnan Januzaj zat een hele wedstrijd op de bank voor de bekerwinnaar.

Het zal wel enkel bij de titel bekerwinnaar blijven voor Sociedad want binnen drie weken wordt de finale van dit seizoen gespeeld, de winnaar daarvan krijgt een Europees ticket voor volgend seizoen. De finale van Athletic Bilbao tegen Sociedad was nog uitgesteld van vorig seizoen door het coronavirus.

Op de persconferentie na de wedstrijd liet Sociedad-trainer Imanol Alguacil van zich horen. Na een analyse van de wedstrijd kreeg hij een shirt en sjaal van de club en zette hij vol enthousiasme een supporterslied in.

