Karim Benzema scoort 7de match op een rij en komt in lijstje met Raùl, Di Stéfano en Ronaldo terecht

Karim Benzema is opgeklommen in de all time La Liga topschutterslijst van Real Madrid na zijn goal tegen Eibar op zaterdag. De enige spelers met meer goals in de Spaanse competitie voor de Koninklijke zijn Di Stéfano(216 goals), Raùl(228 goals) en Cristiano Ronaldo (311 goals).

Benzema maakte gisteren in de 73ste minuut de bevrijdende 2-0 voor Real Madrid in de confrontatie met laagvlieger Eibar. Dat was het 187ste La Liga doelpunt dat Benzema maakte. Daarmee steekt hij Santillana (186 goals) voorbij in de all time La Liga topschutterslijst van Real Madrid. Hij komt op de 4de plaats.

De Franse aanvaller van Real Madrid is goed op dreef met 9 goals in 7 wedstrijden. Hij heeft voor het eerst 7 matchen op een rij gescoord voor de Koninklijke. Dat is zijn hoogste scorestreak sinds hij in Spanje arriveerde.