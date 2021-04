Tottenham Hotspur verliest dure punten in race voor Champions League-ticket

In de Premier League hebben Newcastle United en Tottenham Hotspur 2-2 gelijkgespeeld. Ondanks twee doelpunten van Harry Kane lukte het Tottenham niet om te winnen en blijft het steken op de vijfde plaats.

Tottenham was de sterkste ploeg in de beginfase maar rond het halfuur kwam Newcastle toch op voorsprong. Na slecht uitvoetballen bij Tottenham stond de defensie helemaal uit positie en was het een koud kunstje voor Joelinton om het openingsdoelpunt binnen te schuiven, nog maar zijn tweede van dit seizoen.

Paaszondag, de verrijzenis van ̶J̶e̶z̶u̶s̶ ̶C̶h̶r̶i̶s̶t̶u̶s̶ Joelinton! 🙌✝ pic.twitter.com/ptCZbU0fqY — Play Sports (@playsports) April 4, 2021

Nog voor de rust zette Tottenham echter de scheve situatie helemaal recht. Harry Kane - wie anders - zorgde op vijf minuten tijd voor twee doelpunten en bracht Tottenham opnieuw op voorsprong.

Er vielen in de tweede helft nog kansen langs beide kanten, zo is Kane nog hee dicht bij een hattrick maar de Engelsman treft de paal.

Uiteindelijk viel er in de slotfase nog een doelpunt maar voor Newcastle. Uitgerekend Joe Willock (door Arsenal uitgeleend aan Newcastle) stond op de goede plaats om een rebound binnen te werken.

In de stand laat Tottenham zo de kans liggen om over Chelsea te springen naar de vierde plek. De Spurs staan samen met Liverpool op een gedeelde 5e plek. Newcastle pakt een onverhoopt punt en sluipt een puntje verder weg van voorlopige degradatie, al blijft de kloof nog slechts 3 punten met Fulham.