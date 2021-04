Coronavirus duikt opnieuw op bij Manchester United: centrale verdediger heeft positief getest

Manchester United zal een periode niet op Eric Bailly kunnen rekenen. De centrale verdediger is teruggekeerd van zijn interlands met Ivoorkust, maar daar zou hij besmet zijn geraakt met het coronavirus.

Het voorbije weekend was Bailly er al niet bij en ook de Europa League-wedstrijd tegen Granada donderdag zal te vroeg komen voor de Ivoriaan. De kans is bestaande dat hij ook de topper van komend weekend tegen Tottenham zal missen.

Ole confirms Eric Bailly tested positive for COVID-19 while on international duty.



Wishing you a speedy recovery, @EricBailly24 — we hope to see you soon