Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 32!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Arnaud Bodart. Hij redde onder meer een aantal elfmeters en was daarmee van belang voor zijn team.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie belangrijke personen. Bij Genk was Cuesta nog eens secuur na enkele moeilijke weken, bij Club Brugge had Sobol met een doelpunt en uitgelokte strafschop ook aanvallend zijn waarde en Pavlovic was (net als Biancone overigens) zeer belangrijk voor Cercle.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we met Trebel en Ashimeru voor twee man die de boel bij RSC Anderlecht op bezoek bij Antwerp deden draaien. De scorende Ewoud Pletinckx moest in de match groeien, maar speelde een prima tweede helft. Theo Bongonda was dan weer hét woelwater die in alle Genkse acties betrokken was.

Aanval

Voorin kunnen we niet naast een sterke Nmecha, een opnieuw scorende en toch niet zelfzuchtige Suzuki en de zeer sterke pivot Frey die Waasland-Beveren hoop geeft in moeilijke tijden.

Dat levert dan onderstaand elftal op: