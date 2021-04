Batshuayi nu wél door op elan van bij Duivels: "Speelminuten gekregen bij nationale ploeg, nu speel en scoor ik weer"

Is Michy Batshuayi nu vertrokken voor een betere periode bij zijn ploeg? Maandagavond bleef Everton op een 1-1 steken op Goodison Park, omdat Batshuayi in de slotfase Crystal Palace aan de gelijkmaker hielp. Daar had de aanvaller zelfs maar slechts enkele minuten voor nodig.

De prestaties van 'Batsman' bij de Rode Duivels staan in schril contrast met die in clubverband. Bij de Duivels scoort Batshuayi met de ogen toe wanneer hij zijn kans krijgt. Bij Crystal Palace, de nummer 12 in de Premier League, loopt het een stuk moeilijker en geraakt hij maar niet van de bank.

In de uitwedstrijd bij Everton mocht Batshuayi na 84 minuten eindelijk opdraven. Twee minuten later had de Belgische international reeds gescoord. "Ik voel me goed. Ik heb speelminuten gekregen bij de nationale ploeg en nu speel ik weer en scoor ik voor de ploeg", vertelde Batshuayi aan Palace TV.

Het is een goed punt voor de ploeg en het is goed voor mij

Ook over de prestatie in het geheel van zijn team was Batshuayi tevreden. "Het is een goed punt voor de ploeg en het is goed voor mij. We speelden goed, we lieten de bal rondgaan. We hebben hard gewerkt en veel gelopen. Dit was een prima Palace. Everton scoorde eerst, maar we pakten een goed punt."