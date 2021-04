Feyenoord zoekt vers geld, maar vangt bot bij plaatselijke miljonair: "De club is te groot om te managen, maar waarom doen ze dat niet?"

Feyenoord is op zoek naar vers geld. De Nederlandse topclub zoekt een overnemer of een investeerder die de continuïteit van de club kan garanderen. Bij een plaatselijke miljonair vingen de Rotterdammers alvast bot.

Michel Perridon had een tiental jaar geleden al eens het plan opgevat om geld te pompen in Feyenoord. De steenrijke Nederlander is anno 2021 niet van plan om het voorstel te herhalen. Nochtans hebben de Rotterdammers dat geld nu wel nodig. De situatie is dan wel niet kritiek, maar een overname of de komst van een investeringsmaatschappij zou welkom zijn.

“Feyenoord is te groot om te managen”, legt Perridon zijn beslissing uit in De Ondernemer. “Maar waarom wordt er niet aan een fusie gedacht tussen Feyenoord, Sparta Rotterdam, Excelsior Rotterdam en FC Dordrecht? Waar in Nederland zie je zoveel clubs zo dicht bij elkaar? Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Voetbal is emotie.”