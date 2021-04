België kon geen stadion neerpoten, maar Ierland verliest gastlandstatuut op komende EK voor heel andere reden

Ierland zal wellicht zijn rol als gastland op het EK 2021 verliezen. De Ierse overheid heeft zich niet uitgesproken over het wel of niet toelaten van fans tijdens de wedstrijden. De deadline is intussen verstreken.

De UEFA had alle gastlanden gevraagd om duidelijkheid te scheppen over het al dan niet toelaten van fans op het EK van komende zomer. Op die manier kan de ticketverkoop worden georganiseerd. Zo liet de Nederlandse overheid weten dat er 12.000 fans welkom zijn in de Johan Cruijff ArenA, terwijl ook in Wembley duizenden fans naar de wedstrijden zullen komen kijken. Uitwijken naar Wembley De Ierse overheid liet weten dat er geen beslissing was gevallen omdat de inschatting simpelweg nog niet mogelijk is. Voetbal International weet dat de UEFA wellicht het statuut van gastland zal intrekken. In dat geval worden er meer wedstrijden op Wembley gespeeld.