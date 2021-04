De gastlanden van het EK deze zomer maken standpunten bekend over fans

Het EK van 2020 werd door de coronacrisis verplaatst naar deze zomer. In 12 steden worden er wedstrijden afgewerkt voor deze speciale editie van het Europees Kampioenschap. Elke stad maakte ook bekend hoeveel supporters ze tijdens deze pandemie zullen kunnen ontvangen.

Londen, Engeland

In de Engelse hoofdstad zal er gespeeld worden op Wembley. Wembley heeft een capaciteit van 90.000. De Engelsen zullen er hun drie groepswedstrijden afwerken, er zal een 1/8e finale gespeeld worden, de beide halve finales en ook de finale op 11 juli. Tot 10.000 mensen zullen Wembley mogen betreden deze zomer.

© photonews

Boekarest, Roemenië

In de Arena Națională van Steaua Boekarest kunnen normaal gezien meer dan 55.000 mensen zitten. Bij dit EK zullen er volgens de Roemeense regering maar liefst 13.000 toeschouwers kunnen zitten, dat is meer dan op Wembley. Er zullen drie groepswedstrijden en een 1/8e finale gespeeld worden.

Rome, Italië

Op 11 juni speelt Italië de openingswedstrijd van het EK tegen Turkije in het Olympisch stadion. In totaal worden er drie groepswedstrijden en een kwartfinale gespeeld. Het aantal supporters dat in het stadion binnen mag deze zomer werd nog niet meegedeeld, maar de Italiaanse regering belooft haar best te doen om er zoveel mogelijk te ontvangen. In 2009 werd de finale van de Champions League tussen FC Barcelona en Manchester United hier nog gespeeld.

© photonews

Glasgow, Schotland

In het Hampden Park zullen deze zomer 12.000 supporters kunnen zitten. Hampden Park is het stadion van Queen's Park FC en de Schotse nationale ploeg. Het stadion ademt historie. In 1937 zaten er 149.000 toeschouwers in het stadion en Hampden Park was het grootste stadion ter wereld tot de opening van het Maracana in Rio de Janeiro. Nu heeft het stadion ongeveer 52.000 zitplaatsen.

Baku, Azerbeidzjan

In Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan, zal Wales twee van zijn groepswedstrijden spelen. In totaal zullen er drie groepswedstrijden en een kwartfinale worden gespeeld in het Olympisch Stadion van Baku. Er moet nog een beslissing genomen worden hoeveel fans er in de arena zullen worden toegelaten. In normale omstandigheden kunnen er een kleine 70.000 mensen zitten. In 2019 speelde Chelsea, met Hazard, er de finale van de Europa League tegen Arsenal.

Dublin, Ierland

Het is nog niet zeker of Ierland wel wedstrijden voor het EK zal kunnen organiseren. Ierland wil de Uefa niet garanderen hoeveel supporters er in het stadion zullen kunnen zitten en zo staat het nog niet vast of er wel zal worden gespeeld in het Avivastadion. Normaal gezien worden er drie groepswedstrijden en een achtste finale afgewerkt.

München, Duitsland

In München zal er gespeeld worden in de Allianz Arena van Bayern München. In normale omstandigheden biedt het stadion plaats voor 70.000 toeschouwers. Nu heeft de Duitse overheid nog niet beslist hoeveel fans het stadion deze zomer zullen mogen betreden. Normaal worden er drie groepswedstrijden en een kwartfinale afgewerkt.

© photonews

Budapest, Hongarije

De Puskás Arena zal deze zomer gebruikt worden voor drie groepswedstrijden en een 1/8e finale. De derde groepswedstrijd die er zal gespeeld worden is Portugal-Frankrijk. In september mochten er nog 15.180 supporters in het stadion voor de Europese Super Cup tussen Bayern München en Sevilla. Voor het EK heeft de Hongaarse overheid nog geen beslissing genomen.

Amsterdam, Nederland

De KNVB van onze noorderburen heeft beslist dat er 12.000 supporters in de Johan Cruyff Arena zullen mogen plaatsnemen tijdens het EK. Ze lieten ook wel weten dat het kan dat er meer fans worden toegelaten als de coronacijfers dalen tegen dan. Er worden drie groepswedstrijden en een 1/8e finale gespeeld.

Kopenhagen, Denemarken

De Deense overheid besliste om minimaal 11.000 à 12.000 fans te ontvangen in het Parkenstadion. Er worden drie groepswedstrijden en een 1/8e finale gespeeld, waaronder Denemarken-België. De Denen bekijken nog of ze niet meer fans in het stadion kunnen zetten bij het EK.

Sint-Petersburg, Rusland

De directeur van de Russische commissie Alexei Sorokin vertelde dat er al een overeenkomst is om het Krestovsky Stadion voor de helft te vullen. Normaal kunnen er 68.000 mensen in het stadion, wat betekent dat er deze zomer 34.000 fans welkom zouden zijn. De Rode Duivels spelen er twee groepswedstrijden, tegen Finland en Rusland. De Belgen speelden er in het verleden al twee keer. Ze verloren er de halve finale tegen Frankrijk, maar wonnen er ook de kleine finale tegen Engeland. Er zal deze zomer ook een kwartfinale worden gespeeld.

Bilbao, Spanje

In het stadion van Bilbao, het San Mames-stadion, zouden deze zomer 13.000 fans kunnen zitten. Ongeveer 25% van het stadion zou worden gevuld. Enkel als de coronacijfers dalen tot een bepaald punt kunnen er fans toegelaten worden in het stadion. De Spaanse voetbalbond vertelde wel dat deze voorwaarden van de Baskische regering onmogelijk te voldoen zijn.