Jupiler gaat nog stapje verder in Duivelsgekte en komt met ... rood bier!

Dat ze bij Jupiler al eens een straffe campagne kunnen opzetten? Dat weten we al langer dan vandaag. Maar nu gaan ze wel écht ver.

Het Jupiler bier zal tijdens het EK twee maanden lang ... letterlijk rood kleuren. Dat kondigen Jupiler en de Belgische voetbalbond samen aan.

"Na de campagnes in 2014 en 2016 en de naamsverandering van Jupiler naar Belgium in 2018 gaat Jupiler nu nòg een stap verder en verandert de belangrijkste supporter van de Rode Duivels de kleur van het bier zelf. Gedurende twee maanden kleurt een limited edition van Jupiler, net zoals de Rode Duivels en heel het land, rood binnenin."

Innovatieve brouwtechnieken

"Dankzij innovatieve brouwtechnieken verandert enkel de kleur terwijl exact dezelfde smaak gegarandeerd blijft. De speciale EK-editie Jupiler Red is vanaf 17 mei verkrijgbaar in de winkels en de horeca. Deze stunt kadert in een groots opgezette supporterscampagne die de supporters voor de Rode Duivels wil verenigen, covid-proof, tijdens het EK voetbal. Jupiler en de Koninklijke Belgische Voetbalbond zijn al meer dan 30 jaar partners en stellen vandaag de campagne en het rode bier officieel voor tijdens een persconferentie vanuit het Koning Boudewijnstadion."

“Wie dacht dat hij bij het WK in 2018 met de naamsverandering van Jupiler naar Belgium alles gezien had, heeft het mis. Deze keer gooien we het bier zelf in de strijd”, vertelt Amaury Hayois, marketing manager bij Jupiler. "Het is nu of nooit voor de Rode Duivels, dus alle steun is nodig. We zijn allemaal rood binnenin en nu dus ook ons bier."