Chelsea boekt duidelijke overwinning op het veld van Crystal Palace, Christian Benteke pikt doelpuntje mee

Chelsea heeft deze avond een duidelijke overwinning geboekt in de Premier League. De Engelse topclub haalde het met 1-4 op het veld van Crystal Palace. Het doelpunt van de thuisploeg werd gemaakt door Christian Benteke.

Chelsea begon furieus aan de wedstrijd tegen Crystal Palace en na 10 minuten stond de Engelse topclub al 0-2 voor. Kai Havertz opende de score en even later pikte ook de jonge Amerikaan Christian Pulisic zijn doelpunt mee.

Chelsea ging daarna door op het elan en via Zouma werd het al snel 0-3 voor de bezoekers. In de tweede helft zorgde onze landgenoot Benteke voor de eerredder en in het slot legde Pulisic met zijn tweede van de avond de 1-4 eindstand vast.

Chelsea doet zo een goede zaak in de strijd om een Champions League-ticket volgend seizoen. De Blues staan nu op de vierde plaats in de Premier League met twee punten achterstand op nummer drie Leicester City en twee punten meer dan nummer vijf Liverpool.