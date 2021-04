Atlético verliest belangrijke punten in titelstrijd

Atletico speelde vanavond op het veld van Betis. Ze hielden het op een 1-1 gelijkspel.

Na vijf minuten in de wedstrijd zette onze landgenoot Yannick Carrasco Atlético Madrid op voorsprong. Het was het derde doelpunt dat de 27-jarige flankaanvaller dit seizoen maakte in La Liga. In de Champions League scoorde hij ook één keer. Na twintig minuten zette Christian Tello zijn vijfde doelpunt om van het seizoen. Na die blitse start stelde de rest van de wedstrijd teleur en eindigde het op een 1-1 gelijkspel.

Nu Atlético Madrid dure punten verliest staat het slechts één puntje meer boven stadsgenoot Real Madrid. Ook FC Barcelona staat slechts twee punten achter Atlético. Alle drie de ploegen behouden dus een reële kans op de titel in La Liga. Het wordt vooral uitkijken naar de wedstrijd Barcelona-Atlético Madrid die gespeeld wordt op 9 mei.