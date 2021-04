Opvallende ruildeal in de maak tussen Manchester United en Juventus: van de Beek op weg naar Italië, Fransman maakt omgekeerde beweging

Het eerste seizoen van Donny van de Beek bij Manchester United is er één om snel te vergeten voor de Nederlander. De middenvelder krijgt maar weinig kansen van Ole Gunnar Solskjaer en dus lijkt hij komende zomer al te vertrekken.

Donny van de Beek kwam dit seizoen nog maar 14 wedstrijden in actie in de Premier League voor Manchester United en daarin scoorde de Nederlander één keer. Van de Beek had er zelf ongetwijfeld meer van verwacht en zijn avontuur bij de Engelse topclub zou na dit seizoen al voorbij kunnen zijn.

Zo staat bij 90 min te lezen dat er een opvallende ruildeal in de maak is tussen Manchester United en Juventus. Manchester United zou Donny van de Beek naar Italië willen sturen en Adrien Rabiot zou de omgekeerde beweging kunnen maken. De Fransman scoorde dit seizoen 2 doelpunten in 25 wedstrijden in de Serie A.