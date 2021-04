Waarom heel de wereld geïnteresseerd is in Erling Haaland: Noorse sensatie liet gisteren opnieuw record noteren

Er kwam veel kritiek op de rondreis langs alle Europese topclubs die Mino Raiola samen met vader Haaland maakte afgelopen week. Maar ja, als iedereen geïnteresseerd is, kan je maar beter eens gaan luisteren. Zoonlief Haaland bewees gisteren nog maar eens over wat voor kwaliteiten hij beschikt.

Haaland kwam zelf niet tot scoren, maar gaf wel een assist in de 2-3-zege tegen VfB Stuttgart. Maar het opvallendste was het seizoensrecord dat hij neerzette: hij trok een spurtje van 36,05 km/u. Om te vergelijken: de topsnelheid gemeten in de Premier League staat op naam van Leroy Sané met 35,48 km/u.

Er lijkt maar één voetballer sneller te zijn dan Haaland op dit moment. U kan het zelf ook wel raden zeker? Kylian Mbappé heeft al eens een topsnelheid van 38,5 laten noteren. Dat is even snel als Usain Bolt! Niet toevallig zijn het de twee meest gegeerde voetballers ter wereld...