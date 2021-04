Lucas Vazquez komt niet ongeschonden uit 'El Clasico'

Het lijkt erop dat Lucas Vasquez een einde mag maken over zijn seizoen en mogelijks zelfs zijn periode bij Real Madrid.

Volgens het Spaanse Marca is het seizoen van Vasquez ten einde bij Real Madrid en mag hij een kruis maken over een deelname aan het EK met Spanje. Busquets van Barcelona kwam te laat in een duel en Vasquez kwam er het slechtste uit.

"Na tests die vandaag zijn uitgevoerd op Lucas Vazquez door de medische dienst van Real Madrid, is bij hem schade aan de achterste kruisband in zijn linkerknie vastgesteld", aldus een verklaring van Real Madrid op zondagochtend.

Het is mogelijk zijn laatste wedstrijd zelfs in het shirt van Real Madrid want zijn contract loopt dit seizoen ten einde.