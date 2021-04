Nederlandse coach haalt uit naar Belgisch toptalent: "Hij irriteerde me, dit kunnen we niet accepteren"

Willem II verloor zaterdag zwaar van Heracles (4-0) en trainer Zeljko Petrovic was bijzonder kwaad na de wedstrijd. Vooral Mike Trésor Ndayishimiye, die tijdens de rust al gewisseld werd, moest het ontgelden.

En Petrovic wou er gerust openbaar over praten. "Als iemand steekpassjes wil geven en het lukt niet, dat kan ik wel begrijpen. Hij is het type speler dat het verschil kan maken, maar hij irriteerde me. Hoe hij vandaag speelde, kunnen we niet meer accepteren. Of hij wil nog vijf wedstrijden spelen of hij wil het niet", klonk het.

Willem II hangt net boven de degradatieplaatsen en zal nog alle zeilen moeten bijzetten. "Blijkbaar moeten wij ook een gesprek gaan voeren over wie nog wil, net als bij ADO. Ik kan wel vertrouwen geven, maar op een gegeven moment houdt het op. Het gaat niet alleen om Trésor. Hij is heel talentvol en kan veel beter, maar het besef is er bij de jonge gasten soms nog niet helemaal."