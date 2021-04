Nederlands toptalent maakt op zeventienjarige leeftijd debuut bij PSG

Xavi Simons, een Nederlands toptalent, maakte gisteren zijn debuut in de Ligue 1 voor Paris Saint-Germain F.C. Na al meerdere keren op de bank te hebben gezeten, was het gisteren eindelijk prijs voor de Nederlander; zijn eerste competitiematch.

Simons is niet echt een onbekende in de voetbalwereld. Hij wordt beschouwd als hét toptalent voor de komende jaren. Nadat hij al eens in actie kwam in februari voor de beker tegen Ligue 2-ploeg, SM Caen. Maakte hij nu ook zijn debuut in de competitie.

Nu al een wereldster

Nog voordat zijn carrière nog maar goed en wel begonnen is, is Nederlander Xavi Simons al een wereldster. De Nederlander heeft namelijk al 3,1 miljoen volgers op Instagram en een dik Nike contract.

Ondanks dat de wereld aan de Amsterdammer zijn voeten lijkt te liggen, moet hij toch nog steeds doorbreken bij een eerste ploeg. Het werd dus de ploeg uit de Franse hoofdstad waar Simons zijn debuut maakte. Toch zag het er een lange tijd naar uit dat het toptalent zijn debuut bij FC Barcelona zou maken. De middenvelder speelde negen (!) jaar in de jeugd van FC Barcelona, maar besloot in 2019 dan toch voor PSG te kiezen.

Een mijlpaal

De tiener mocht in de 88ste minuut invallen in Straatsburg toen de Parijzenaars al 1-4 voorstonden. Het bleef 1-4 tot aan het eindsignaal. Toch is zo’n competitiedebuut een mooie mijlpaal voor een jong toptalent.