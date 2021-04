Rode Duivel op weg naar contractverlenging: "Groot genoegen om hier nog een paar jaar te spelen"

De Rode Duivel staat momenteel tot juni 2022 onder contract bij Olympique Lyonnais, maar het ziet ernaar uit dat zijn contract nog enkele jaren verlengd zal worden.

De kans is groot dat Jason Denayer (25 jaar, 26 wedstrijden en 1 doelpunt in de Ligue 1 dit seizoen) zijn contract bij Olympique Lyonnais verlengt. In een persconferentie zaterdag, bevestigde de Rode Duivel dat er zeer positieve gesprekken gaande zijn met het bestuur van Lyon over een contractverlenging.

"De gesprekken gaan goed met Lyon. We proberen het op de meeste vlakken met elkaar eens te geraken. Ik heb altijd gezegd dat ik me goed voel bij de club. Het zou een groot genoegen zijn om hier nog een paar jaar te mogen spelen. De club heeft mij kansen gegeven en vertrouwen in mij gehad. Het is normaal om iets terug te doen", aldus Denayer.