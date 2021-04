Overmeire blikt terug op rijkgevulde carrière op Daknam: "Hij had Lokeren moeten overlaten toen hij geen intentie meer had om verder te groeien"

Killian Overmeire is geen voetballer meer. Het clubicoon van Sporting Lokeren kan terugblikken op een rijkgevulde carrière. Saai was het eigenlijk nooit op Daknam.

Meer zelfs: in zijn carrière passeerden er maar liefst 21 verschillende trainers op Daknam. “Trek die vijf jaar onder Peter Maes er maar van af en dan weet je dat het er soms chaotisch aan toeging”, lacht Killian Overmeire in Sport/Voetbalmagazine. “Ik heb seizoenen gekend met drie verschillende trainers, hé.”

“Ik kan boeken schrijven over hetgeen ik heb meegemaakt met Roger Lambrecht”, aldus het clubicoon van de Tricolores. “Dat waren uiteraard altijd zaken die boven mijn hoofd gebeurden. Ik heb er dan ook weinig over zeggen. Ik vond het op dat moment ook beter om bezig te zijn met mijn eigen job en me te concentreren op het veld.”

Ik heb seizoenen gekend met drie verschillende trainers, hé

Lokeren moest onder Louis De Vries de boeken neerleggen, maar ook Lambrecht liet niet meteen de meest stabiele club achter. “Of ik boos ben op hem? Het is dubbel. Hij heeft enorm veel voor mij én voor Lokeren gedaan. Daarvoor ben ik hem eeuwig dankbaar. Maar hij had Lokeren moeten overlaten toen hij geen intentie meer had om verder te groeien.”