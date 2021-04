Sebastiaan Bornauw gaat na trainersontslag met nieuwe coach behoud moeten afdwingen in Bundesliga

Voor Sebastiaan Bornauw gaan het nog spannende weken worden in de Bundesliga. Het is immers dringend tijd dat zijn ploeg FC Köln nog eens punten gaat pakken. Voorlopig staat het op een degradatieplaats en dat heeft trainer Mark Gisdol zijn kop gekost.

Bornauw zelf is enkele maanden out geweest door een ernstige rugblessure. De verdediger maakte voorbije zondag zijn wederoptreden. In de thuismatch tegen Mainz kwam Bornauw twaalf minuten voor tijd Jorge Meré vervangen. Het stond op dat moment 2-2. In de extra tijd schonk Barreiro Mainz alsnog de overwinning.

Alweer een tik voor Köln, dat zo aan een erbarmelijke 3 op 24 zit, en op de voorlaatste plek is belandt. Als het daar blijft staan, degradeert het. De achterstand op nummer 15 Hertha BSC, dat voorlopig de laatste veilige plaats bekleedt, is drie punten.

Der #effzeh hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Markus Gisdol beendet. Über die Nachfolge wird zeitnah informiert.https://t.co/YJLES8WPeK — 1. FC Köln (@fckoeln) April 11, 2021

Het behoud is dus nog haalbaar, maar de negatieve spiraal moet wel gekeerd worden en dat dient volgens het bestuur te gebeuren met een trainerswissel. Markus Gisdol werd bedankt voor bewezen diensten. Volgens de Dutise media is Friedhelm Funkel de grootste kandidaat om de ontslagen Gisdol op te volgen.