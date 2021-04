Twijfel rond openingsmatch EK: 'voorbarig' dat deze op voorziene locatie kan doorgaan

Het EK voetbal moet dit jaar één van de grote sportevenementen worden. Rond de openingsmatch is er echter wel nog enige onzekerheid. Uitlatingen van de Italiaanse minister van Volksgezondheid trekken in twijfel of die wedstrijd op de voorziene locatie kan doorgaan.

Het is aftellen tot 11 juni 2021. Dan gaat het EK van start. Om 21u Belgische tijd zal de aftrap gegeven worden in de eerste wedstrijd van het toernooi, tussen Italië en Turkije. Deze wedstrijd vindt in principe plaats in het Stadio Olimpico in Rome.

Roberto Speranza heeft in de krant La Republicca echter gezegd dat het 'voorbarig' is om te stellen dat deze voetbalmatch dan zeker in Rome kan plaatsvinden. Het is dus nog even bang afwachten. De minister verzekert wel dat Italië alle inspanningen zal leveren om het duel te laten doorgaan.

Publiek of niet?

Het is ook nog niet duidelijk of er in Rome publiek toegelaten zal zijn. Acht andere gaststeden hebben wel al laten weten publiek toe te laten. Tegen 19 april zou ook Rome hierover duidelijkheid moeten verschaffen.