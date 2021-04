Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 33!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Thomas Didillon. Hij was mee van belang in de knappe 3-0 thuiszege van zijn team dat De Vereniging op weg zet naar de redding stilaan.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie belangrijke personen. Pavlovic was opnieuw onverwoestbaar achterin bij Cercle Brugge, Munoz en Bataille waren beiden onvermoeibaar op hun rechterflank bij respectievelijk Genk en KV Oostende. Die laatste scoorde ook nog eens het winnende doelpunt.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor vijf hele sterke spelers. Owusu speelde volgens Vanhaezebrouck een ongelooflijke wedstrijd en we moeten hem daarin bijtreden, terwijl Storm (2 goals), Bruno (2 goals), een zeer sterke El Hadj en Amallah (2 goals, 1 assist) ook weinig adelbrieven nodig hebben. Ook Deman, Vanhoutte en een prima Bezus hadden gekund.

Aanval

Voorin zagen we ook nog een heel sterke Nmecha, scoorde Ugbo twee keer en was ook Gano met een doelpunt en assist van waarde. Naast de twee goals van Mbokani en de drie van Frey konden we echter niet heen.

Dat levert dan onderstaand elftal op: