'Chelsea werkt aan ruildeal en stuurt Batshuayi naar topclub in La Liga'

Michy Batshuayi is nog steeds eigendom van Chelsea FC. Toch bestaat de kans dat de Rode Duivel na het seizoen niet zal terugkeren naar Londen.

Nochtans zal Crystal Palace de aankoopoptie op Michy Batshuayi niet lichten. De aanvaller kwam de voorbije maanden amper op het voorplan bij the Glaziers.

Ook bij Chelsea is er geen plaats meer voor Batsman. Bovendien loopt het contract van de Rode Duivel medio 2022 af. Met andere woorden: hij moet nu verkocht worden.

© photonews

Volgens AS werkt Chelsea aan een ruildeal met Sevilla FC. Batshuayi moet dienen als (een deel van) de pasmunt die zal gebruikt worden om Jules Koundé naar Londen te halen.

Batshuayi was in 2018 al aan de slag in La Liga. Zijn verhuur aan Valencia CF was geen succes, maar in Sevilla zou er een nieuwe kans liggen.