De uitdoelpuntenregel schrappen of niet? De UEFA beslist vrijdag

De UEFA beslist deze vrijdag of de bekende uitdoelpuntenregel behouden wordt of niet. Bij een gelijkspel na een dubbele confrontatie in de knock-outfase van de Champions League of de Europa League, wint de ploeg met het meeste uitdoelpunten. De UEFA overweegt dus nu om die regel te schrappen.

De UEFA wil de regel aanpassen omdat er door corona veel wedstrijden op neutraal terrein worden gespeeld. Zo speelden bijvoorbeeld Porto en Chelsea de heen-en terugronde allebei in Sevilla. Geen één van de twee ploegen had dus in beide gevallen een thuisvoordeel. Als de totale score na twee duels gelijkspel zou geweest zijn, had de ploeg met het meeste ‘uitdoelpunten’ gewonnen. Maar omdat beide wedstrijden dus op neutraal terrein werden gespeeld, is de uitdoelpuntenregel dus eigenlijk irrelevant en niet van toepassing op die wedstrijd. De UEFA heeft een voorstel om de uitdoelpuntenregel niet volledig te laten verdwijnen. Alleen een uitdoelpunt in de verlengingen van de extratijd zou geen extra voordeel meer opleveren. In de reguliere speeltijd zou het uitdoelpuntvoordeel wel nog blijven bestaan.