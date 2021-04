Eigenaars KV Oostende hebben opnieuw een Nederlandse club op het oog

De eigenaars van KV Oostende hebben nog wat werk om transparantie te verschaffen in het licentiedossier. KVO behoort toe aan de Pacific Media Group. Voorts hebben ze bij Oostende wel niet te klagen over de Amerikanen, want sinds de overname gaat het de club voor de wind.

Bij PMG willen ze graag ook nog elders successen boeken en ze hebben hun oog laten vallen op de Eredivisie in Nederland. Eerder was er al interesse in Den Bosch, maar dat draaide voorlopig op niets uit. Volgens het Algemeen Dagblad is PMG nu van plan om ADO Den Haag over te nemen.

PMG zou al gesprekken gevoerd hebben met United Vansen, de Chinese eigenaar van ADO. Er moeten wel aardig wat centen op tafel gelegd worden om tot een overeenkomst te komen. Wie wil instappen bij ADO, zou rond de tien miljoen euro moeten meebrengen.

Hekkensluiter

ADO is momenteel hekkensluiter in de Eredivisie en kan nieuwe investeerders dus maar al te goed gebruiken. Voorlopig heeft de Pacific Media Group al vijf clubs in handen. Naast KV Oostende zijn dat het Franse Nancy, het Zwitserse FC Thun, het Engelse Barnsley en het Deense Esbjerg.