Commotie bij City-speler over tweet richting Mbappé: "Gasten, beheer je eigen accounts!"

In Engeland was er wat te doen over een schijnbaar onschuldige tweet van Phil Foden, de jonge Manchester City-middenvelder. Op zijn Twitter verscheen '@kmbappe are you ready?'. Maar daar reageerde hijzelf volgens de Britse media furieus op.

Het lijkt allemaal niks om het lijf te hebben, maar Foden kon er zelf niet mee lachen. Zoals veel topspelers besteedt hij zijn sociale media uit aan een gespecialiseerd bedrijf. Na de kwalificatie tegen Dortmund verscheen bovenstaande tweet, maar Foden en zijn entourage vinden dat het provocatie is en lieten de tweet verwijderen. Daarnaast zou hij zijn contract met het bedrijf willen opzeggen. Foden is geen uitzondering in de voetbalwereld. Ook Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois laten hun sociale media over aan anderen. Romelu Lukaku is dan wel één van de topspelers die alles uit eigen naam doet. Oud-voetballer Gary Neville had alvast een raad voor jonge spelers. “Ik ben een paar weken geleden al ingegaan op spelers die hun accounts laten beheren door bedrijven. Gasten, beheer je eigen accounts! Je onafhankelijke gedachten en authenticiteit staan op het spel. Het is jouw stem en van niemand anders", aldus Neville.