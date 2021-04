Mooi gebaar van Mario Mandzukic: aanvaller AC Milan staat loon af aan goed doel

Mooi gebaar van Mario Mandzukic. De aanvaller van AC Milan heeft zijn loon van de maand maart afgestaan, omdat hij niet in actie kwam door een spierblessure. Zijn loon gaat daarom naar een goed doel.

Bij Het Laatste Nieuws staat te lezen dat Mario Mandzukic zijn loon van de maand maart heeft afgestaan aan een goed doel. De Kroaat doet een geste omdat hij niet gespeeld heeft door een spierblessure.

Hij heeft zijn loon afgestaan aan de Milan Foundation. Mandzukic kwam dit seizoen nog maar in vijf wedstrijden in actie voor AC Milan in alle competities samen en daarin scoorde de 34-jarige aanvaller nog niet.