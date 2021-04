Pogba heeft geen goed woord over voor Mourinho: "Iedereen wat dat, dat is typisch Mourinho"

Paul Pogba en José Mourinho, het zal nooit grote liefde zijn tussen de twee. Pogba kan het niet laten om toch even na te trappen.

De middenvelder van Manchester United speelt momenteel onder een ander gesternte. "De band die ik nu heb met Ole Solskjaer is anders. Hij zou zich niet tegen de spelers keren", zegt Pogba bij Sky Sports. "Ole zou sommige spelers misschien niet opstellen, maar hij laat zich niet links liggen alsof ze helemaal niet bestaan. Dat is het verschil met Mourinho."

Nochtans was Pogba op goede voet begonnen met Mourinho. "Ik had een goede relatie met hem, dat zag iedereen. De volgende dag wist je niet wat er gebeurde en was het niet meer zo. Dat is het vreemde wat er gebeurde tussen Mourinho en mij. Ik kan niet eens uitleggen wat er gebeurde, want ik weet het zelf ook niet."

Mourinho haalde na de partij tussen Tottenham en Manchester United uit naar Solskjaer. "Ik weet niet wat er gebeurde, maar Mourinho zegt graag dingen waar mensen het later dan weer over hebben. Zo is hij. We hebben geen oorlog met woorden nodig. Wij wonnen, hij verloor. Dan praat hij liever over iemands vader dan over de wedstrijd zelf. Iedereen weet dat, dat is typisch Mourinho."