Bayern München kan gouden zaak doen na duur puntenverlies van RB Leipzig in de Bundesliga

RB Leipzig heeft deze avond dure punten laten liggen in de titelstrijd in de Bundesliga. Ze raakten niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Hoffenheim. Daardoor krijgt Bayern München nu de kans om zeven punten uit te lopen.

RB Leipzig kon deze avond opnieuw in het spoor van Bayern München komen bij een overwinning, maar ondanks het overwicht is de ploeg van Julian Nagelsmann er niet in geslaagd om de drie punten thuis te houden.

Het werd uiteindelijk een 0-0 gelijkspel. Daar schieten beide ploegen weinig mee op en vooral Bayern München kan zo een gouden zaak doen in de titelstrijd, want bij een overwinning loopt de Duitse topclub zo al zeven punten uit op RB Leipzig.