Opnieuw geen selectie voor Eden Hazard: "Je zou bijna hopen op een clausule in zijn contract"

Na zijn transfer van de Premier League liep het door blessureleed nog niet voor Eden Hazard bij Real Madrid.

Eden Hazard haalt de selectie voor de wedstrijd tegen Getafe niet. De Rode Duivel is lichamelijk nog niet genoeg in orde om te spelen, zo is bij Madrid te horen.

In Engeland zouden ze Eden Hazard maar al te graag terug zien in de Premier League. "Chelsea zou hem zonder twijfel terugnemen. Voor hij er vertrok, was hij van een andere planeet”, zegt analist Paul Merson in The Daily Star.

Normaal is er van een transfer geen sprake, zo liet de herverkozen voorzitter al weten. “Het is erg jammer om te zien dat hij dat niveau in Madrid niet kan halen”, gaat Merson verder. “Je zou bijna hopen dat Chelsea een clausule had om hem terug te halen want je zou hem graag terug zien in de Premier League.”