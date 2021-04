Everton plakt prijskaartje op Moise Kean, Italiaanse clubs willen PSG de loef afsteken

Everton leende Moise Kean dit seizoen uit aan Paris Saint-Germain. De ploeg uit de Franse hoofdstad werkt aan een overeenkomst voor een definitieve overname, maar dat zou wel eens fout kunnen lopen.

De club uit de Premier League mikt op minstens 50 miljoen euro voor de 21-jarige speler. Als PSG niet over de brug wil komen, zal hij wellicht verkassen naar een Italiaanse club, want daar is de interesse groot voor Kean.

Everton are keen to sell Moise Kean in the summer - the negotiations will start around €50m. PSG are working to sign him on a permanent deal but negotiating on the price - Italian clubs would join the race only if PSG won’t find an agreement. 🔵 #EFC #PSG