12 Europese topclubs verklaren oorlog aan UEFA en FIFA en gaan door met Super League: "Cynisch project gebaseerd op het eigen belang van een paar clubs"

Twaalf Europese topclubs gaan door met hun plannen om een Super League op te richten, een rechtstreekse tegenhanger van de huidige Champions League. Dat bevestigden ze zondagnacht in een persmededeling aan het Franse nieuwsagentschap AFP.

“Twaalf Europese topclubs hebben een akkoord bereikt omtrent de oprichting van een nieuwe competitie. De stichtende clubs zijn AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur", klinkt het in de persmedeling.

Als startkapitaal zeggen zij over 3,5 miljard euro te beschikken. Liverpool bevestigt intussen op zijn clubwebsite de plannen. De 12 clubs mikken op een competitie met 20. Het wordt een quasi gesloten competitie tussen de 15 stichtende clubs. Het seizoen loopt van augustus tot mei in twee reeksen van tien ploegen. De top drie van elke groep plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales, voor de overige twee plaatsen bij de laatste acht spelen de nummers vier en vijf van de groepen barragewedstrijden.

Belang van een paar clubs

De oprichting van de Super League is een rechtstreekse oorlogsverklaring aan de Europese Voetbalconfederatie UEFA, die maandag zijn plannen voor een uitgebreide hervorming van de Champions League wil bekendmaken, weet Belga. Onder meer de toekomst van de lucratieve Champions League, het toernooi dat door de komst van de Super League sterk zou kunnen devalueren, zou vandaag worden besproken.

Naast de UEFA, verzetten ook de ECA (de European Club Association, de belangenvereniging van Europese voetbalclubs ) en diverse nationale bonden en competities zich tegen de plannen. “Het gaat om een cynisch project dat is gebaseerd op het eigen belang van een paar clubs, in een tijd waarin de samenleving solidariteit meer dan ooit nodig heeft”, liet de UEFA onder meer weten.

“Eenheid in wereldvoetbal”

Tot slot ziet ook wereldvoetbalbond FIFA geen heil in de vorming van een Super League door een select groepje Europese topclubs. “We spreken onze afkeuring uit over een gesloten en afgesplitste Europese competitie, buiten de internationale voetbalstructuren om”, liet de FIFA in een korte verklaring weten. “FIFA staat altijd voor eenheid in het wereldvoetbal en roept alle partijen die betrokken zijn bij verhitte discussies op om een ​​rustige, constructieve en evenwichtige dialoog aan te gaan voor het welzijn van het spel en in de geest van solidariteit en fair play. De FIFA zal alles doen wat nodig is om bij te dragen aan een geharmoniseerde weg voorwaarts in het algemeen belang van het voetbal.”

De stichtende clubs van de Super League dringen echter aan op gesprekken met UEFA en FIFA, “om als partners samen te werken”.