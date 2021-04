Dan toch nog drie extra clubs voor Super League? Deadline ligt halfweg mei

De twaalf clubs die de Super League willen oprichten, willen nog drie andere clubs aan de competitie toevoegen, zodat het totaal aantal stichtende leden op 15 komt.

AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur zijn de initiiatiefnemers om de Super League op te richten.

Zij hopen dat ook de Duitse ploegen Bayern München en Borussia Dortmund en het Franse Paris Saint-Germain willen meedoen. Dat schrijft het Duitse magazine Der Spiegel. Naast de 15 vaste ploegen zouden elk jaar vijf ploegen uitgenodigd worden.

Volgens Der Spiegel hebben Bayern en Dortmund dertig dagen gekregen vanaf 17 april om te laten weten of ze meedoen. PSG zou slechts veertien dagen bedenktijd gekregen hebben.

Op het voorstel kwam ontzettend veel kritiek van andere teams en voetballers. Ook UEFA is niet te spreken over het voorstel. “Het is een beschamend voorstel van clubs die enkel nog geleid worden door hebzucht”, zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.