Florentino Perez laat zich uit over mogelijk vertrek van twee sterkhouders bij Real Madrid: "Ik hou van hem, maar we zitten in een slechte financiële situatie"

Zondag en maandag was er heel wat commotie rond de Super League, een competitie van 12 Europese topploegen dat binnenkort van start zou kunnen gaan. Florentino Perez, de man die mee achter het concept staat en voorzitter van Real Madrid, gaf daarrond een interview bij El Chiringuito.

Toch kregen de journalisten zo ook de kans om andere dingen te vragen aan Perez. Zo werd er onder meer gevraagd naar een mogelijk vertrek van Vinicius en Sergio Ramos aan het einde van dit seizoen.

Over Vinicius was Florentino Perez zeer duidelijk. "Vinicius in onaantastbaar. Hij zal Real Madrid niet verlaten. Ook niet als PSG hem zou willen in een mogelijke ruildeal voor Kylian Mbappé", aldus de voorzitter van de Madrilenen.

Voor Sergio Ramos, de kapitein van de Spaanse topclub, is het een ander verhaal. "Ik hou van Sergio Ramos, maar we zitten in een slechte financiële situatie. Gaat hij de club verlaten? Dat kan ik nu nog niet zeggen, want er kunnen nog veel dingen gebeuren. We zullen er op het einde van het seizoen over nadenken."